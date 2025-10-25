Informações de preço de ODIN Tools (ODIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00292381 $ 0.00292381 $ 0.00292381 Mínimo 24h $ 0.00301726 $ 0.00301726 $ 0.00301726 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00292381$ 0.00292381 $ 0.00292381 Máximo 24h $ 0.00301726$ 0.00301726 $ 0.00301726 Máximo histórico $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Menor preço $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Variação de Preço (1h) +0.09% Alteração de Preço (1D) +1.16% Variação de Preço (7d) -17.42% Variação de Preço (7d) -17.42%

O preço em tempo real de ODIN Tools (ODIN) é $0.00299385. Nas últimas 24 horas, ODIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00292381 e a máxima de $ 0.00301726, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ODIN é $ 0.00779732, enquanto o mais baixo é $ 0.00201723.

Em termos de desempenho de curto prazo, ODIN variou +0.09% na última hora, +1.16% nas últimas 24 horas e -17.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ODIN Tools (ODIN)

Capitalização de mercado $ 224.11K$ 224.11K $ 224.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 276.51K$ 276.51K $ 276.51K Fornecimento Circulante 74.86M 74.86M 74.86M Fornecimento total 92,358,312.65659387 92,358,312.65659387 92,358,312.65659387

A capitalização de mercado atual de ODIN Tools é $ 224.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ODIN é 74.86M, com um fornecimento total de 92358312.65659387. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 276.51K.