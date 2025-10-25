Informações de preço de GUMMY (GUMMY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.03% Alteração de Preço (1D) +0.23% Variação de Preço (7d) +0.12% Variação de Preço (7d) +0.12%

O preço em tempo real de GUMMY (GUMMY) é --. Nas últimas 24 horas, GUMMY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GUMMY é $ 0.227728, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GUMMY variou -1.03% na última hora, +0.23% nas últimas 24 horas e +0.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GUMMY (GUMMY)

Capitalização de mercado $ 495.88K$ 495.88K $ 495.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 495.88K$ 495.88K $ 495.88K Fornecimento Circulante 792.60M 792.60M 792.60M Fornecimento total 792,596,719.5019078 792,596,719.5019078 792,596,719.5019078

A capitalização de mercado atual de GUMMY é $ 495.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GUMMY é 792.60M, com um fornecimento total de 792596719.5019078. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 495.88K.