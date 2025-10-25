Informações de preço de grail (SN81) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3.35 $ 3.35 $ 3.35 Mínimo 24h $ 3.55 $ 3.55 $ 3.55 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 Máximo 24h $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 Máximo histórico $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Menor preço $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Variação de Preço (1h) +0.99% Alteração de Preço (1D) -2.04% Variação de Preço (7d) -5.88% Variação de Preço (7d) -5.88%

O preço em tempo real de grail (SN81) é $3.44. Nas últimas 24 horas, SN81 foi negociado entre a mínima de $ 3.35 e a máxima de $ 3.55, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN81 é $ 7.51, enquanto o mais baixo é $ 1.92.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN81 variou +0.99% na última hora, -2.04% nas últimas 24 horas e -5.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de grail (SN81)

Capitalização de mercado $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M Fornecimento Circulante 2.27M 2.27M 2.27M Fornecimento total 2,270,507.800979364 2,270,507.800979364 2,270,507.800979364

A capitalização de mercado atual de grail é $ 7.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN81 é 2.27M, com um fornecimento total de 2270507.800979364. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.80M.