Informações de preço de Froggi ($FROGGI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00142463 $ 0.00142463 $ 0.00142463 Mínimo 24h $ 0.00156649 $ 0.00156649 $ 0.00156649 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00142463$ 0.00142463 $ 0.00142463 Máximo 24h $ 0.00156649$ 0.00156649 $ 0.00156649 Máximo histórico $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 Menor preço $ 0.00135168$ 0.00135168 $ 0.00135168 Variação de Preço (1h) +7.43% Alteração de Preço (1D) +9.74% Variação de Preço (7d) +13.35% Variação de Preço (7d) +13.35%

O preço em tempo real de Froggi ($FROGGI) é $0.00156624. Nas últimas 24 horas, $FROGGI foi negociado entre a mínima de $ 0.00142463 e a máxima de $ 0.00156649, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $FROGGI é $ 0.00854903, enquanto o mais baixo é $ 0.00135168.

Em termos de desempenho de curto prazo, $FROGGI variou +7.43% na última hora, +9.74% nas últimas 24 horas e +13.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Froggi ($FROGGI)

Capitalização de mercado $ 120.19K$ 120.19K $ 120.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 120.19K$ 120.19K $ 120.19K Fornecimento Circulante 76.74M 76.74M 76.74M Fornecimento total 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

A capitalização de mercado atual de Froggi é $ 120.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $FROGGI é 76.74M, com um fornecimento total de 76740000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 120.19K.