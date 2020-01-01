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Principais tokens de Hybrid Token Standards por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Hybrid Token Standards. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005218
-0.02%
-2.32%
-6.24%
$ 39.50M
$ 14.40M
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 15.88
0.00%
--
+0.44%
$ 158.77K
$ 8.20
3
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.0001801
-0.32%
-0.02%
+5.90%
$ 143.87K
$ 641.18
4
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00721362
-0.31%
--
+8.27%
$ 142.77K
$ 48.35
5
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00040158
-0.05%
-0.00%
-8.58%
$ 84.33K
$ 29.62
6
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00091979
-0.05%
0.00%
+59.74%
$ 70.57K
$ 5.26
7
MUTATIO
MUTATIO
FLIES
$ 0.129972
0.00%
--
+1.34%
$ 68.37K
$ 52.51
8
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80
9
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.77
0.00%
--
+16.06%
$ 63.77K
$ 15.26
10
RYFT
RYFT
RYFT
$ 0.00051609
-0.04%
--
-25.03%
$ 58.55K
$ 483.85
11
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 284.12
0.00%
--
-3.56%
$ 25.00K
$ 157.50

Perguntas frequentes

O que são tokens de Hybrid Token Standards e por que são populares?
Tokens de Hybrid Token Standards representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 11 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $40.38M.
Qual é o token de Hybrid Token Standards com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Hybrid Token Standards acompanhados na MEXC, DEFROGS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Hybrid Token Standards existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 11 tokens de Hybrid Token Standards, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Hybrid Token Standards incluem NPC, DEFROGS, BOZO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Hybrid Token Standards?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Hybrid Token Standards é de aproximadamente $40.38M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Hybrid Token Standards, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.