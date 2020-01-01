Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de ERC20i por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor ERC20i. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00040158
-0.05%
-0.00%
-8.58%
$ 84.33K
$ 29.62
2
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00091979
-0.05%
0.00%
+59.74%
$ 70.57K
$ 5.26
3
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.77
0.00%
--
+16.06%
$ 63.77K
$ 15.26
4
SUISSMA AI by Virtuals
SUISSMA AI by Virtuals
SUISS
$ 2.475E-5
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 12.58K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de ERC20i e por que são populares?
Tokens de ERC20i representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $231.26K.
Qual é o token de ERC20i com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de ERC20i acompanhados na MEXC, SUISS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de ERC20i existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de ERC20i, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de ERC20i incluem FUNGI, $FROGGI, PEPI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria ERC20i?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de ERC20i é de aproximadamente $231.26K. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor ERC20i, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.