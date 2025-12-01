ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Froggi hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de $FROGGI é de 73,442 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de $FROGGI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre $FROGGI

Informações sobre preços de $FROGGI

O que é $FROGGI

Site oficial do $FROGGI

Tokenomics de $FROGGI

Previsão de preço de $FROGGI

Logo de Froggi

Preço de Froggi ($FROGGI)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 $FROGGI para USD

$0.00095702
$0.00095702
+2.90%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Froggi ($FROGGI)
Última atualização da página: 2025-12-01 05:25:57 (UTC+8)

Preço de Froggi hoje

O preço ao vivo de Froggi ($FROGGI) hoje é --, com uma variação de 2.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $FROGGI para USD é de -- por $FROGGI.

Froggi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,442, com um fornecimento em circulação de 76.74M $FROGGI. Nas últimas 24 horas, $FROGGI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00854903, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $FROGGI movimentou-se -0.66% na última hora e +13.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Froggi ($FROGGI)

$ 73.44K
$ 73.44K

--
--

$ 73.44K
$ 73.44K

76.74M
76.74M

76,740,000.0
76,740,000.0

A capitalização de mercado atual de Froggi é $ 73.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $FROGGI é 76.74M, com um fornecimento total de 76740000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.44K.

Histórico de preço de Froggi USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00854903
$ 0.00854903

$ 0
$ 0

-0.66%

+2.90%

+13.99%

+13.99%

Histórico de preços de Froggi ($FROGGI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Froggi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Froggi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Froggi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Froggi em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+2.90%
30 dias$ 0-31.87%
60 dias$ 0-58.57%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Froggi

Previsão de preço de Froggi ($FROGGI) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de $FROGGI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Froggi ($FROGGI) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Froggi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Froggi pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de $FROGGI para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Froggi.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Froggi ($FROGGI)

Site oficial

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Froggi

Quanto valerá 1 Froggi em 2030?
Se o Froggi crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Froggi e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 05:25:57 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Froggi ($FROGGI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

$0.00000

$0.00000

$0.0106

$0.05731

$0.0206

$0.000145

$0.4692

$8.8670

$0.13939

$0.000006284

