Preço de Froggi hoje

O preço ao vivo de Froggi ($FROGGI) hoje é --, com uma variação de 2.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $FROGGI para USD é de -- por $FROGGI.

Froggi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,442, com um fornecimento em circulação de 76.74M $FROGGI. Nas últimas 24 horas, $FROGGI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00854903, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $FROGGI movimentou-se -0.66% na última hora e +13.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Froggi ($FROGGI)

Capitalização de mercado $ 73.44K$ 73.44K $ 73.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.44K$ 73.44K $ 73.44K Fornecimento Circulante 76.74M 76.74M 76.74M Fornecimento total 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

A capitalização de mercado atual de Froggi é $ 73.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $FROGGI é 76.74M, com um fornecimento total de 76740000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.44K.