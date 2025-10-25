Informações de preço de Built on Nothing (BON) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00015734 $ 0.00015734 $ 0.00015734 Mínimo 24h $ 0.00020373 $ 0.00020373 $ 0.00020373 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00015734$ 0.00015734 $ 0.00015734 Máximo 24h $ 0.00020373$ 0.00020373 $ 0.00020373 Máximo histórico $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Menor preço $ 0.00012234$ 0.00012234 $ 0.00012234 Variação de Preço (1h) +0.07% Alteração de Preço (1D) -12.28% Variação de Preço (7d) +4.08% Variação de Preço (7d) +4.08%

O preço em tempo real de Built on Nothing (BON) é $0.00016687. Nas últimas 24 horas, BON foi negociado entre a mínima de $ 0.00015734 e a máxima de $ 0.00020373, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BON é $ 0.0019941, enquanto o mais baixo é $ 0.00012234.

Em termos de desempenho de curto prazo, BON variou +0.07% na última hora, -12.28% nas últimas 24 horas e +4.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Built on Nothing (BON)

Capitalização de mercado $ 140.10K$ 140.10K $ 140.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 167.56K$ 167.56K $ 167.56K Fornecimento Circulante 835.54M 835.54M 835.54M Fornecimento total 999,326,919.806588 999,326,919.806588 999,326,919.806588

A capitalização de mercado atual de Built on Nothing é $ 140.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BON é 835.54M, com um fornecimento total de 999326919.806588. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 167.56K.