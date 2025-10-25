O que é BaseShake (BASESHAKE)

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base. Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake." Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BaseShake (BASESHAKE) Quanto vale hoje o BaseShake (BASESHAKE)? O preço ao vivo de BASESHAKE em USD é 0.00173469 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BASESHAKE para USD? $ 0.00173469 . Confira o O preço atual de BASESHAKE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BaseShake? A capitalização de mercado de BASESHAKE é $ 1.73M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BASESHAKE? O fornecimento circulante de BASESHAKE é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BASESHAKE? BASESHAKE atingiu um preço máximo histórico de 0.00373689 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BASESHAKE? BASESHAKE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BASESHAKE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BASESHAKE é -- USD . BASESHAKE vai subir ainda este ano? BASESHAKE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BASESHAKE para uma análise mais detalhada.

