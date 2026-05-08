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O preço ao vivo de balajis hoje é 0.00045565 USD. A capitalização de mercado de BALAJIS é de 455,654 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BALAJIS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!O preço ao vivo de balajis hoje é 0.00045565 USD. A capitalização de mercado de BALAJIS é de 455,654 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BALAJIS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

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Preço em tempo real de 1 BALAJIS para USD

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$0.00045565$0.00045565
+1.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de balajis (BALAJIS)
Última atualização da página: 2026-05-08 04:49:28 (UTC+8)

Preço de balajis hoje

O preço ao vivo de balajis (BALAJIS) hoje é $ 0.00045565, com uma variação de 1.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALAJIS para USD é de $ 0.00045565 por BALAJIS.

balajis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 455,654, com um fornecimento em circulação de 1.00B BALAJIS. Nas últimas 24 horas, BALAJIS foi negociado entre $ 0.00044045 (mínimo) e $ 0.00060228 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02405207, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0004156.

No desempenho de curto prazo, BALAJIS movimentou-se +0.01% na última hora e +5.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de balajis (BALAJIS)

$ 455.65K
$ 455.65K$ 455.65K

--
----

$ 455.65K
$ 455.65K$ 455.65K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de balajis é $ 455.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALAJIS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 455.65K.

Histórico de preço de balajis USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00044045
$ 0.00044045$ 0.00044045
Mínimo 24h
$ 0.00060228
$ 0.00060228$ 0.00060228
Máximo 24h

$ 0.00044045
$ 0.00044045$ 0.00044045

$ 0.00060228
$ 0.00060228$ 0.00060228

$ 0.02405207
$ 0.02405207$ 0.02405207

$ 0.0004156
$ 0.0004156$ 0.0004156

+0.01%

+1.76%

+5.61%

+5.61%

Histórico de preços de balajis (BALAJIS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de balajis em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de balajis em USD foi de $ -0.0000754037.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de balajis em USD foi de $ -0.0001215539.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de balajis em USD foi de $ -0.0004323573023232501.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.76%
30 dias$ -0.0000754037-16.54%
60 dias$ -0.0001215539-26.67%
90 dias$ -0.0004323573023232501-48.68%

Previsão de preço para balajis

Previsão de preço de balajis (BALAJIS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BALAJIS em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de balajis (BALAJIS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de balajis pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço balajis pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BALAJIS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de balajis.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de balajis (BALAJIS)

Site oficial

Categoria :

Base EcosystemZora Creator

Sobre balajis

Qual é o preço atual de balajis?

O preço em tempo real de balajis (BALAJIS) é $0.00045565 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como balajis está posicionado no mercado?

balajis ocupa atualmente a posição de número #3862 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $455654. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BALAJIS?

A oferta circulante de BALAJIS é de 1000000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de balajis?

Nas últimas 24 horas, balajis teve uma variação de preço entre $0.00044045 (mínimo de 24 horas) e $0.00060228 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante balajis está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

balajis atingiu um máximo histórico de $0.02405207, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.0004156. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BALAJIS hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de balajis?

A movimentação atual do preço de 1.76% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Base Ecosystem,Zora Creator. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre balajis

Última atualização da página: 2026-05-08 04:49:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o balajis (BALAJIS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Nas últimas 24 horas, fluxo de saída líquido de 59.400 ETH da CEX
02-10 18:39:21Dados On-chain
Ontem, o ETF spot de Bitcoin registou uma entrada líquida de $144,9 milhões, enquanto o ETF de Ethereum registou uma entrada líquida de $57 milhões
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Índice de Medo das Criptomoedas Cai para 14 Novamente, Mercado Permanece na Zona de "Medo Extremo"
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 milhões liquidados em toda a rede nas últimas 24 horas, tanto posições longas quanto curtas foram eliminadas
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra abaixo da mínima anterior de $80.600, atingindo uma nova mínima desde 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Índice do Dólar Atinge Nível Mais Baixo Desde Fevereiro de 2022, Mercado Cripto Continua em Rally

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$0.00000$0.00000

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ShareX

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unstable coin

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$0.01100
$0.01100$0.01100

+37.50%

KAIO

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$0.15603
$0.15603$0.15603

-12.60%

Vidaio

Vidaio

SN85

$3.768
$3.768$3.768

-2.66%

Principais altas

Principais altas do dia

Test

Test

TST

$0.028146
$0.028146$0.028146

+38.46%

sato

sato

SATO

$1.0031
$1.0031$1.0031

+31.96%

Nil Token

Nil Token

NIL

$0.08589
$0.08589$0.08589

+25.75%

Notcoin

Notcoin

NOT

$0.0007212
$0.0007212$0.0007212

+18.85%

OpenVPP

OpenVPP

OVPP

$0.018988
$0.018988$0.018988

+18.46%

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