Informações de preço de 401jK (401JK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00387134 $ 0.00387134 $ 0.00387134 Mínimo 24h $ 0.00462142 $ 0.00462142 $ 0.00462142 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00387134$ 0.00387134 $ 0.00387134 Máximo 24h $ 0.00462142$ 0.00462142 $ 0.00462142 Máximo histórico $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 Menor preço $ 0.00007399$ 0.00007399 $ 0.00007399 Variação de Preço (1h) +0.37% Alteração de Preço (1D) -12.07% Variação de Preço (7d) +2.32% Variação de Preço (7d) +2.32%

O preço em tempo real de 401jK (401JK) é $0.00400022. Nas últimas 24 horas, 401JK foi negociado entre a mínima de $ 0.00387134 e a máxima de $ 0.00462142, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 401JK é $ 0.01195204, enquanto o mais baixo é $ 0.00007399.

Em termos de desempenho de curto prazo, 401JK variou +0.37% na última hora, -12.07% nas últimas 24 horas e +2.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 401jK (401JK)

Capitalização de mercado $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Fornecimento Circulante 999.34M 999.34M 999.34M Fornecimento total 999,343,501.906457 999,343,501.906457 999,343,501.906457

A capitalização de mercado atual de 401jK é $ 4.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 401JK é 999.34M, com um fornecimento total de 999343501.906457. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.00M.