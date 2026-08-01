Preço de YZY hoje

O preço ao vivo de YZY (YZY) hoje é $ 0.296524, com uma variação de 1.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YZY para USD é de $ 0.296524 por YZY.

YZY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,506,202, com um fornecimento em circulação de 298.96M YZY. Nas últimas 24 horas, YZY foi negociado entre $ 0.291208 (mínimo) e $ 0.29715 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.95, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.188434.

No desempenho de curto prazo, YZY movimentou-se +0.86% na última hora e +0.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 123.62K.

Informações de mercado de YZY (YZY)

Capitalização de mercado $ 88.51M$ 88.51M $ 88.51M Volume (24h) $ 123.62K$ 123.62K $ 123.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 296.04M$ 296.04M $ 296.04M Fornecimento Circulante 298.96M 298.96M 298.96M Fornecimento total 999,999,429.904115 999,999,429.904115 999,999,429.904115

A capitalização de mercado atual de YZY é $ 88.51M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 123.62K. A oferta em circulação de YZY é 298.96M, com um fornecimento total de 999999429.904115. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 296.04M.