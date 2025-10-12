O preço ao vivo de XiaoBai hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XIAOBAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XIAOBAI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de XiaoBai hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XIAOBAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XIAOBAI facilmente na MEXC agora.

Preço de XiaoBai (XIAOBAI)

Preço em tempo real de 1 XIAOBAI para USD

--
----
+2.30%1D
Gráfico de preço em tempo real de XiaoBai (XIAOBAI)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:30:50 (UTC+8)

Informações de preço de XiaoBai (XIAOBAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+2.96%

-42.50%

-42.50%

O preço em tempo real de XiaoBai (XIAOBAI) é --. Nas últimas 24 horas, XIAOBAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XIAOBAI é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, XIAOBAI variou -0.25% na última hora, +2.96% nas últimas 24 horas e -42.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XiaoBai (XIAOBAI)

$ 411.10K
$ 411.10K$ 411.10K

--
----

$ 411.10K
$ 411.10K$ 411.10K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de XiaoBai é $ 411.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XIAOBAI é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 411.10K.

Histórico de preços de XiaoBai (XIAOBAI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de XiaoBai em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de XiaoBai em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de XiaoBai em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de XiaoBai em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+2.96%
30 dias$ 0+16.75%
60 dias$ 0-24.71%
90 dias$ 0--

O que é XiaoBai (XIAOBAI)

$XIAOBAI is a community-driven meme token inspired by the beloved TikTok stars Manyu (a Shiba Inu) and Xiaobai (a West Highland White Terrier), known for their charming spa day videos. Built on the Ethereum blockchain, $XIAOBAI aims to unite pet lovers and crypto enthusiasts in a fun, engaging ecosystem.The token seeks to capitalize on the viral popularity of its canine mascots, potentially supporting initiatives like pet-related charities, NFT collections, or community events. With a focus on social media engagement, $XIAOBAI offers investors a chance to participate in a lighthearted, meme-fueled crypto project with high growth potential, though it carries the inherent risks of speculative assets.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de XiaoBai (XIAOBAI)

Site oficial

Previsão de preço do XiaoBai (em USD)

Quanto valerá XiaoBai (XIAOBAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em XiaoBai (XIAOBAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para XiaoBai.

Confira a previsão de preço de XiaoBai agora!

XIAOBAI para moedas locais

Tokenomics de XiaoBai (XIAOBAI)

Compreender a tokenomics de XiaoBai (XIAOBAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XIAOBAI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre XiaoBai (XIAOBAI)

Quanto vale hoje o XiaoBai (XIAOBAI)?
O preço ao vivo de XIAOBAI em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de XIAOBAI para USD?
O preço atual de XIAOBAI para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de XiaoBai?
A capitalização de mercado de XIAOBAI é $ 411.10K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de XIAOBAI?
O fornecimento circulante de XIAOBAI é de 1,000.00T USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XIAOBAI?
XIAOBAI atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XIAOBAI?
XIAOBAI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de XIAOBAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XIAOBAI é -- USD.
XIAOBAI vai subir ainda este ano?
XIAOBAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XIAOBAI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:30:50 (UTC+8)

