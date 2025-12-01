Preço de Xian hoje

O preço ao vivo de Xian (XIAN) hoje é $ 0.00507046, com uma variação de 2.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XIAN para USD é de $ 0.00507046 por XIAN.

Xian ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,703, com um fornecimento em circulação de 17.30M XIAN. Nas últimas 24 horas, XIAN foi negociado entre $ 0.00506839 (mínimo) e $ 0.00519305 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01092697, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00287465.

No desempenho de curto prazo, XIAN movimentou-se +0.04% na última hora e -6.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Xian (XIAN)

Capitalização de mercado $ 87.70K$ 87.70K $ 87.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 563.35K$ 563.35K $ 563.35K Fornecimento Circulante 17.30M 17.30M 17.30M Fornecimento total 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

