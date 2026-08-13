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O preço ao vivo de Wrapped Telos hoje é 0.03195934 USD. A capitalização de mercado de WTLOS é de 1,312,585 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WTLOS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Wrapped Telos hoje é 0.03195934 USD. A capitalização de mercado de WTLOS é de 1,312,585 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WTLOS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Wrapped Telos (WTLOS)

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Preço em tempo real de 1 WTLOS para USD

$0.03306597
$0.03306597$0.03306597
+0.16%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Wrapped Telos (WTLOS)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:54:37 (UTC+8)

Preço de Wrapped Telos hoje

O preço ao vivo de Wrapped Telos (WTLOS) hoje é $ 0.03195934, com uma variação de 31.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WTLOS para USD é de $ 0.03195934 por WTLOS.

Wrapped Telos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,312,585, com um fornecimento em circulação de 41.06M WTLOS. Nas últimas 24 horas, WTLOS foi negociado entre $ 0.02470255 (mínimo) e $ 0.03338425 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.622416, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WTLOS movimentou-se -3.89% na última hora e +43.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.65K.

Informações de mercado de Wrapped Telos (WTLOS)

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 13.65K
$ 13.65K$ 13.65K

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

41.06M
41.06M 41.06M

41,063,464.60564916
41,063,464.60564916 41,063,464.60564916

A capitalização de mercado atual de Wrapped Telos é $ 1.31M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.65K. A oferta em circulação de WTLOS é 41.06M, com um fornecimento total de 41063464.60564916. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.31M.

Histórico de preço de Wrapped Telos USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.02470255
$ 0.02470255$ 0.02470255
Mínimo 24h
$ 0.03338425
$ 0.03338425$ 0.03338425
Máximo 24h

$ 0.02470255
$ 0.02470255$ 0.02470255

$ 0.03338425
$ 0.03338425$ 0.03338425

$ 0.622416
$ 0.622416$ 0.622416

$ 0
$ 0$ 0

-3.89%

+31.99%

+43.90%

+43.90%

Histórico de preços de Wrapped Telos (WTLOS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wrapped Telos em USD foi de $ +0.00774629.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wrapped Telos em USD foi de $ +0.0335007549.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wrapped Telos em USD foi de $ +0.0502812748.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wrapped Telos em USD foi de $ -0.00000335220749209.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00774629+31.99%
30 dias$ +0.0335007549+104.82%
60 dias$ +0.0502812748+157.33%
90 dias$ -0.00000335220749209-0.00%

Previsão de preço para Wrapped Telos

Previsão de preço de Wrapped Telos (WTLOS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WTLOS em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Wrapped Telos (WTLOS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Wrapped Telos pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Wrapped Telos pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WTLOS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Wrapped Telos.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Wrapped Telos (WTLOS)

Site oficial

Categoria :

Crypto-Backed TokensBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Sobre Wrapped Telos

Qual é o preço atual de Wrapped Telos?

Wrapped Telos está sendo negociado a R$0.1601620488158991258000, o que representa uma variação de preço de 31.99% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como WTLOS se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 31.99% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se WTLOS está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Wrapped Telos está se saindo em comparação com tokens da categoria Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem?

No segmento Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem, WTLOS demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Wrapped Telos hoje?

A capitalização de mercado de R$6577930.04627182395000 coloca WTLOS no ranking #--, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.1237951415447624685000 e R$0.1673028879251630475000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente WTLOS está sendo negociado?

Wrapped Telos gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de WTLOS?

Com 41063464.60564916 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Wrapped Telos

Última atualização da página: 2026-08-13 23:54:37 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Wrapped Telos (WTLOS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

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$0.00920$0.00920

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Thinking Cat

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$0.01847
$0.01847$0.01847

-12.33%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2284
$0.2284$0.2284

-6.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27648
$0.27648$0.27648

-15.33%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0065297
$0.0065297$0.0065297

+59.60%

Bitway

Bitway

BTW

$0.264410
$0.264410$0.264410

+20.67%

aPriori

aPriori

APR

$0.50949
$0.50949$0.50949

+18.10%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.70849
$0.70849$0.70849

+9.15%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02411
$0.02411$0.02411

-1.59%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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