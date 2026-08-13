Qual é o preço atual de Wrapped Telos?

Wrapped Telos está sendo negociado a R$0.1601620488158991258000, o que representa uma variação de preço de 31.99% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como WTLOS se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 31.99% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se WTLOS está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Wrapped Telos está se saindo em comparação com tokens da categoria Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem?

No segmento Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem, WTLOS demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Wrapped Telos hoje?

A capitalização de mercado de R$6577930.04627182395000 coloca WTLOS no ranking #--, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.1237951415447624685000 e R$0.1673028879251630475000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente WTLOS está sendo negociado?

Wrapped Telos gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de WTLOS?

Com 41063464.60564916 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.