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Principais tokens de Telos Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Telos Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,949.46
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
-0.10%
+0.00%
+0.10%
$ 33.07M
$ 4.66M
3
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.074321
-0.23%
-0.01%
-0.77%
$ 19.31M
$ 2.78M
4
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.768
+0.56%
+0.72%
+5.65%
$ 15.06M
$ 15.74K
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,883.35
+0.03%
0.00%
-0.54%
$ 13.94M
$ 486.47K
6
Telos
Telos
TLOS
$ 0.025476
+0.43%
+0.92%
+15.41%
$ 11.42M
$ 4.22M
7
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00793374
-0.21%
+0.01%
+0.67%
$ 128.04K
$ 109.09

Perguntas frequentes

O que são tokens de Telos Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Telos Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $7.51B.
Qual é o token de Telos Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Telos Ecosystem acompanhados na MEXC, TLOS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.92% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Telos Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de Telos Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Telos Ecosystem incluem WBTC, USDC.E, WPOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Telos Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Telos Ecosystem é de aproximadamente $7.51B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Telos Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.