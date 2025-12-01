Preço de Wrapped TAC hoje

O preço ao vivo de Wrapped TAC (WTAC) hoje é $ 0.00470827, com uma variação de 11.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WTAC para USD é de $ 0.00470827 por WTAC.

Wrapped TAC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 949,134, com um fornecimento em circulação de 201.59M WTAC. Nas últimas 24 horas, WTAC foi negociado entre $ 0.00469454 (mínimo) e $ 0.00531314 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0173277, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00378608.

No desempenho de curto prazo, WTAC movimentou-se -0.58% na última hora e +13.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped TAC (WTAC)

Capitalização de mercado $ 949.13K$ 949.13K $ 949.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 949.13K$ 949.13K $ 949.13K Fornecimento Circulante 201.59M 201.59M 201.59M Fornecimento total 201,588,752.1024219 201,588,752.1024219 201,588,752.1024219

