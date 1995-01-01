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Principais tokens de TAC Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor TAC Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.787
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
-0.00%
-1.12%
$ 188.36M
$ 3.22K
5
USDP
USDP
USDP
$ 0.9986
0.00%
-0.09%
-0.10%
$ 31.93M
$ 8.30K
6
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 31.46M
$ 10.03K
7
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1896
+0.22%
+8.29%
-2.74%
$ 28.78M
$ 77.28K
8
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.19M
--
9
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.125283
0.00%
-0.00%
-11.45%
$ 1.02M
$ 68.14
10
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
11
Wrapped TAC
Wrapped TAC
WTAC
$ 0.00303438
+1.97%
-0.02%
-12.80%
$ 504.54K
$ 4.81K
12
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148676
0.00%
0.00%
-9.19%
$ 240.20K
$ 24.35
13
Blum
Blum
BLUM
$ 0.00158
-0.32%
-1.07%
-3.72%
--
$ 35.72M
14
TAC
TAC
TAC
$ 0.002881
+1.12%
-0.62%
-8.95%
--
$ 29.55M

Perguntas frequentes

O que são tokens de TAC Ecosystem e por que são populares?
Tokens de TAC Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $7.55B.
Qual é o token de TAC Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de TAC Ecosystem acompanhados na MEXC, EUL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.29% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de TAC Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de TAC Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de TAC Ecosystem incluem LINK, RSETH, LBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria TAC Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de TAC Ecosystem é de aproximadamente $7.55B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor TAC Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.