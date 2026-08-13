Preço de Wrapped Minima hoje

O preço ao vivo de Wrapped Minima (WMINIMA) hoje é $ 0.00198373, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WMINIMA para USD é de $ 0.00198373 por WMINIMA.

Wrapped Minima ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 247,967, com um fornecimento em circulação de 125.00M WMINIMA. Nas últimas 24 horas, WMINIMA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.629865, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00185613.

No desempenho de curto prazo, WMINIMA movimentou-se -- na última hora e -3.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 220.20.

Informações de mercado de Wrapped Minima (WMINIMA)

Capitalização de mercado $ 247.97K$ 247.97K $ 247.97K Volume (24h) $ 220.20$ 220.20 $ 220.20 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 247.97K$ 247.97K $ 247.97K Fornecimento Circulante 125.00M 125.00M 125.00M Fornecimento total 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped Minima é $ 247.97K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 220.20. A oferta em circulação de WMINIMA é 125.00M, com um fornecimento total de 125000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 247.97K.