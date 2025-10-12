Informações de preço de Wrapped gBera (WGBERA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Mínimo 24h $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Máximo 24h $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Máximo histórico $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 Menor preço $ 0.82283$ 0.82283 $ 0.82283 Variação de Preço (1h) -0.98% Alteração de Preço (1D) +0.73% Variação de Preço (7d) -38.42% Variação de Preço (7d) -38.42%

O preço em tempo real de Wrapped gBera (WGBERA) é $1.7. Nas últimas 24 horas, WGBERA foi negociado entre a mínima de $ 1.57 e a máxima de $ 1.75, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WGBERA é $ 8.81, enquanto o mais baixo é $ 0.82283.

Em termos de desempenho de curto prazo, WGBERA variou -0.98% na última hora, +0.73% nas últimas 24 horas e -38.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped gBera (WGBERA)

Capitalização de mercado $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Fornecimento Circulante 4.57M 4.57M 4.57M Fornecimento total 4,572,649.105809083 4,572,649.105809083 4,572,649.105809083

A capitalização de mercado atual de Wrapped gBera é $ 7.76M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WGBERA é 4.57M, com um fornecimento total de 4572649.105809083. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.76M.