Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Liquid Staking Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staking Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,891.89
+0.10%
-0.27%
-0.55%
$ 16.95B
$ 29.22
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,339.08
+0.07%
-0.00%
-0.73%
$ 8.68B
$ 14.62M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.65
-0.02%
-0.00%
-0.78%
$ 6.99B
$ 1.55M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.430002
+0.02%
0.00%
+0.23%
$ 3.20B
$ 398.32K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 60,638
-0.06%
--
-7.88%
$ 846.23M
$ 287.42
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 57.64
+0.21%
+0.03%
+1.77%
$ 794.39M
$ 605.97K
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.61
-0.24%
-0.00%
+4.48%
$ 780.50M
$ 339.07K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.51
-0.14%
-0.00%
+4.61%
$ 759.64M
$ 7.96M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,202.82
-0.04%
-0.00%
-0.58%
$ 705.64M
$ 436.83K
11
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,109.68
-0.18%
-0.02%
-0.85%
$ 604.72M
$ 24.00M
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.053
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 531.34M
$ 1.31M
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,060.42
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 446.27M
$ 204.09K
15
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.5
-0.15%
-0.00%
+4.62%
$ 394.20M
$ 1.04M
16
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.55M
$ 1.98M
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,142.43
-0.09%
-0.00%
-0.78%
$ 352.52M
$ 4.88M
18
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,006.92
-0.09%
-0.00%
-0.61%
$ 285.39M
$ 846.30
19
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 87.65
-0.03%
-0.01%
-1.61%
$ 214.84M
$ 3.03K
20
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.76
-0.35%
-0.00%
+4.40%
$ 213.16M
$ 31.04
21
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
-0.00%
-1.12%
$ 188.36M
$ 3.22K
22
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106.25
-0.12%
-0.00%
+4.55%
$ 179.53M
$ 481.78K
23
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,057.93
-0.08%
-0.00%
-0.82%
$ 163.44M
$ 16.97K
24
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 56.23
0.00%
+0.03%
+1.55%
$ 158.20M
$ 654.51
25
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.64
-0.18%
-0.00%
+4.71%
$ 155.22M
$ 379.17K
26
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.29
-0.24%
+0.03%
+1.47%
$ 145.61M
$ 493.20K
27
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.04
-0.12%
-0.00%
+4.85%
$ 124.71M
$ 56.69K
28
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,880.12
-0.02%
0.00%
-0.58%
$ 116.64M
$ 87.11K
29
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 649.93
0.00%
-0.00%
+4.07%
$ 114.18M
$ 3.04K
30
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.84
-0.13%
-0.00%
+4.57%
$ 104.96M
$ 26.23K
31
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.52
-0.23%
-0.00%
+4.47%
$ 102.25M
$ 181.63K
32
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
33
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.088875
-0.40%
-0.02%
-5.23%
$ 99.66M
$ 138.73K
34
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.57
-0.21%
-0.00%
+5.02%
$ 93.80M
$ 141.01K
35
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.074
-0.09%
0.00%
-0.09%
$ 92.73M
--
36
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,194.06
-0.09%
-0.00%
-0.72%
$ 81.32M
$ 3.44K
37
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.980545
0.00%
+0.01%
+2.55%
$ 80.16M
$ 785.69K
38
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.42
-0.22%
-0.00%
+4.36%
$ 69.81M
$ 242.41K
39
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.97
-0.04%
-0.00%
-0.59%
$ 69.32M
$ 673.15K
40
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.75
-0.17%
-0.00%
+4.60%
$ 68.88M
$ 1.91K
41
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.04
-0.34%
-0.00%
+4.45%
$ 64.49M
$ 415.67
42
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
0.00%
--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
43
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.991038
0.00%
+0.01%
-0.14%
$ 61.77M
$ 80.15
44
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
--
+0.10%
$ 59.90M
$ 1.99K
45
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.001
0.00%
-0.01%
-2.15%
$ 57.45M
$ 78.35K
46
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,350.81
+0.06%
-0.00%
-0.77%
$ 48.86M
$ 220.87
47
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.65K
48
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 58.23
+0.21%
+0.03%
+1.80%
$ 41.61M
$ 453.92K
49
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 437.17K
50
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,241.95
0.00%
--
-1.89%
$ 33.95M
$ 91.60

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staking Tokens e por que são populares?
Tokens de Liquid Staking Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 169 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $48.55B.
Qual é o token de Liquid Staking Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staking Tokens acompanhados na MEXC, NLS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.12% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staking Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 169 tokens de Liquid Staking Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staking Tokens incluem STETH, WSTETH, WBETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staking Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staking Tokens é de aproximadamente $48.55B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staking Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.