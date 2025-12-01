Preço de Wrapped Elephant hoje

O preço ao vivo de Wrapped Elephant (WELEPHANT) hoje é $ 0.00461133, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WELEPHANT para USD é de $ 0.00461133 por WELEPHANT.

Wrapped Elephant ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 132,595, com um fornecimento em circulação de 28.75M WELEPHANT. Nas últimas 24 horas, WELEPHANT foi negociado entre $ 0.0045552 (mínimo) e $ 0.0046457 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00642276, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0039148.

No desempenho de curto prazo, WELEPHANT movimentou-se -0.05% na última hora e +7.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Capitalização de mercado $ 132.60K$ 132.60K $ 132.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 132.60K$ 132.60K $ 132.60K Fornecimento Circulante 28.75M 28.75M 28.75M Fornecimento total 28,754,172.20618529 28,754,172.20618529 28,754,172.20618529

A capitalização de mercado atual de Wrapped Elephant é $ 132.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WELEPHANT é 28.75M, com um fornecimento total de 28754172.20618529. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 132.60K.