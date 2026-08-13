Preço de Wrapped EDU hoje

O preço ao vivo de Wrapped EDU (WEDU) hoje é $ 0.03976121, com uma variação de 2.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEDU para USD é de $ 0.03976121 por WEDU.

Wrapped EDU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,150, com um fornecimento em circulação de 2.52M WEDU. Nas últimas 24 horas, WEDU foi negociado entre $ 0.03883115 (mínimo) e $ 0.04056726 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.59, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02510892.

No desempenho de curto prazo, WEDU movimentou-se 0.00% na última hora e +16.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.84.

Informações de mercado de Wrapped EDU (WEDU)

Capitalização de mercado $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Volume (24h) $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Fornecimento Circulante 2.52M 2.52M 2.52M Fornecimento total 2,518,784.330472008 2,518,784.330472008 2,518,784.330472008

A capitalização de mercado atual de Wrapped EDU é $ 100.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.84. A oferta em circulação de WEDU é 2.52M, com um fornecimento total de 2518784.330472008. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.15K.