Preço de Wrapped EDU (WEDU)
O preço ao vivo de Wrapped EDU (WEDU) hoje é $ 0.03976121, com uma variação de 2.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEDU para USD é de $ 0.03976121 por WEDU.
Wrapped EDU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,150, com um fornecimento em circulação de 2.52M WEDU. Nas últimas 24 horas, WEDU foi negociado entre $ 0.03883115 (mínimo) e $ 0.04056726 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.59, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02510892.
No desempenho de curto prazo, WEDU movimentou-se 0.00% na última hora e +16.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.84.
A capitalização de mercado atual de Wrapped EDU é $ 100.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.84. A oferta em circulação de WEDU é 2.52M, com um fornecimento total de 2518784.330472008. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.15K.
0.00%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wrapped EDU em USD foi de $ +0.00079352.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wrapped EDU em USD foi de $ +0.0133468759.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wrapped EDU em USD foi de $ +0.0145750560.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wrapped EDU em USD foi de $ +0.00000000049114424.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00079352
|+2.04%
|30 dias
|$ +0.0133468759
|+33.57%
|60 dias
|$ +0.0145750560
|+36.66%
|90 dias
|$ +0.00000000049114424
|+0.00%
Em 2040, o preço de Wrapped EDU pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Wrapped EDU?
Negociando a R$0.1992605872649190027000, Wrapped EDU apresentou uma variação de preço de 2.03% nas últimas 24 horas.
Como a oferta de tokens afeta a avaliação de WEDU?
A oferta desempenha um papel fundamental: com 2518784.330472008 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.
Qual é a capitalização de mercado de Wrapped EDU?
Sua capitalização de mercado é de R$501894.88233838050000, ocupando a posição #-- globalmente e indicando a escala de adoção da rede.
Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?
WEDU registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.
Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?
Ela variou entre R$0.1945996551204593505000 e R$0.2033000517672540162000, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.
Como Wrapped EDU se encaixa na categoria Wrapped-Tokens,EDU Chain Ecosystem?
Como token Wrapped-Tokens,EDU Chain Ecosystem, WEDU compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.
Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?
Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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