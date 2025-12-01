Preço de Wrapped Aave Base USDC hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) hoje é $ 1.11, com uma variação de 0.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WABASUSDC para USD é de $ 1.11 por WABASUSDC.

Wrapped Aave Base USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,382,943, com um fornecimento em circulação de 3.05M WABASUSDC. Nas últimas 24 horas, WABASUSDC foi negociado entre $ 1.098 (mínimo) e $ 1.13 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.18, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.011.

No desempenho de curto prazo, WABASUSDC movimentou-se -0.98% na última hora e -0.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Capitalização de mercado $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Fornecimento Circulante 3.05M 3.05M 3.05M Fornecimento total 3,054,928.509348 3,054,928.509348 3,054,928.509348

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Base USDC é $ 3.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WABASUSDC é 3.05M, com um fornecimento total de 3054928.509348. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.38M.