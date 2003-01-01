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Principais tokens de Aave Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Aave Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,875.27
0.00%
-0.00%
-1.14%
$ 4.51B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 87.62
+0.18%
-0.01%
-2.03%
$ 214.74M
$ 3.04K
3
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
0.00%
+17.09%
$ 128.87M
$ 766.93K
4
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,139.43
+0.47%
0.00%
-0.75%
$ 107.14M
--
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.67M
$ 1.02K
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,012.39
+0.37%
0.00%
-0.67%
$ 19.90M
$ 821.11
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,882.29
+0.39%
0.00%
-0.65%
$ 11.99M
--
9
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1.15
0.00%
0.00%
-0.86%
$ 6.62M
$ 15.47
10
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 1,882.29
+0.39%
0.00%
-0.65%
$ 6.43M
--
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1.004
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 2.21M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 1.06M
$ 259.26
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 1.062
+0.09%
+0.00%
-0.09%
$ 689.35K
$ 1.58
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2,373.95
+0.32%
+0.01%
+0.28%
$ 525.66K
$ 22.35K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0.08561
+1.17%
-0.06%
-1.92%
$ 332.17K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1.18
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 311.23K
$ 32.79K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0.990552
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 215.05K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 2,007.97
+0.36%
0.00%
-0.75%
$ 175.17K
$ 8.92K
19
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 1,973.48
+0.37%
0.00%
-0.72%
$ 136.59K
$ 3.41K
20
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 1.11
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 135.19K
$ 22.08K
21
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 1,983.16
+0.32%
+0.01%
+0.04%
$ 92.48K
$ 23.58K
22
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1.23
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 80.69K
$ 30.07K
23
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 1.038
0.00%
0.00%
+17.17%
$ 75.02K
$ 767.40K
24
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2,330.42
0.00%
-0.00%
-1.24%
$ 71.33K
$ 4.25K
25
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0.103701
0.00%
-0.02%
-5.52%
$ 49.87K
--
26
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1.12
0.00%
--
-5.08%
$ 28.19K
$ 2.80K
27
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2,346.37
+0.09%
-0.01%
-0.46%
$ 26.38K
$ 4.17
28
Wrapped Aave Gnosis wstETH
Wrapped Aave Gnosis wstETH
WAGNOWSTETH
$ 2,280.7
+0.36%
0.00%
-0.71%
$ 10.47K
$ 3.00K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Aave Tokens e por que são populares?
Tokens de Aave Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 28 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $5.13B.
Qual é o token de Aave Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Aave Tokens acompanhados na MEXC, WAETHLIDOWSTETH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Aave Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 28 tokens de Aave Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Aave Tokens incluem AWETH, STKAAVE, WAETHUSDT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Aave Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Aave Tokens é de aproximadamente $5.13B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Aave Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.