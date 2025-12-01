Preço de Winternomics TV hoje

O preço ao vivo de Winternomics TV (WNTV) hoje é $ 0.00252033, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WNTV para USD é de $ 0.00252033 por WNTV.

Winternomics TV ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,507,675, com um fornecimento em circulação de 1000.00M WNTV. Nas últimas 24 horas, WNTV foi negociado entre $ 0.00250768 (mínimo) e $ 0.00263664 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00827718, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00107484.

No desempenho de curto prazo, WNTV movimentou-se +0.15% na última hora e +66.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Winternomics TV (WNTV)

Capitalização de mercado $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,995,855.651937 999,995,855.651937 999,995,855.651937

A capitalização de mercado atual de Winternomics TV é $ 2.51M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WNTV é 1000.00M, com um fornecimento total de 999995855.651937. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.51M.