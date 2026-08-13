Preço de WingRiders hoje

O preço ao vivo de WingRiders (WRT) hoje é $ 0.00394278, com uma variação de 0.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WRT para USD é de $ 0.00394278 por WRT.

WingRiders ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 377,994, com um fornecimento em circulação de 95.84M WRT. Nas últimas 24 horas, WRT foi negociado entre $ 0.00380991 (mínimo) e $ 0.00393479 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.949834, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00292807.

No desempenho de curto prazo, WRT movimentou-se +0.50% na última hora e -4.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 37.52.

Informações de mercado de WingRiders (WRT)

Capitalização de mercado $ 377.99K$ 377.99K $ 377.99K Volume (24h) $ 37.52$ 37.52 $ 37.52 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 394.39K$ 394.39K $ 394.39K Fornecimento Circulante 95.84M 95.84M 95.84M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WingRiders é $ 377.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 37.52. A oferta em circulação de WRT é 95.84M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 394.39K.