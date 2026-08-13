Preço de VOLM hoje

O preço ao vivo de VOLM (VOLM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOLM para USD é de $ 0 por VOLM.

VOLM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,356, com um fornecimento em circulação de 88.00B VOLM. Nas últimas 24 horas, VOLM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VOLM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VOLM (VOLM)

Capitalização de mercado $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K Fornecimento Circulante 88.00B 88.00B 88.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VOLM é $ 23.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOLM é 88.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.54K.