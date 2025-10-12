Informações de preço de Vies Token (VIES) (USD)

O preço em tempo real de Vies Token (VIES) é $0.00133269. Nas últimas 24 horas, VIES foi negociado entre a mínima de $ 0.0012879 e a máxima de $ 0.00139169, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VIES é $ 0.01529872, enquanto o mais baixo é $ 0.00071561.

Em termos de desempenho de curto prazo, VIES variou -0.31% na última hora, -0.85% nas últimas 24 horas e -40.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Vies Token (VIES)

Capitalização de mercado $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Fornecimento Circulante 806.38M 806.38M 806.38M Fornecimento total 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

A capitalização de mercado atual de Vies Token é $ 1.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIES é 806.38M, com um fornecimento total de 806378225.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.07M.