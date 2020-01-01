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Principais tokens de Cronos Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Cronos Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,609.15
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.744
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05281
+0.13%
-0.41%
-4.06%
$ 1.23B
$ 1.00M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
+0.01%
-0.02%
+0.05%
$ 492.88M
$ 5.44K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 466.31M
$ 29.02M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00123222
-0.02%
-0.00%
-9.32%
$ 99.55M
$ 19.53K
8
VVS Finance
VVS Finance
VVS
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$ 34.97M
--
9
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,881.43
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$ 34.80M
$ 223.00K
10
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.005
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$ 33.14M
$ 4.64M
11
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
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$ 26.63M
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12
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
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$ 26.28M
$ 3.31T
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,879.5
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$ 13.91M
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14
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.698E-5
-0.95%
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$ 9.74M
--
15
ALI
ALI
ALI
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$ 9.92M
16
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
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$ 8.97M
--
17
Crob Mob
Crob Mob
CROB
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--
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$ 279.78
18
Tectonic
Tectonic
TONIC
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$ 4.11M
--
19
Fulcrom
Fulcrom
FUL
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$ 2.19M
$ 13.65K
20
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21685
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$ 2.10M
$ 379.72K
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
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$ 1.72M
$ 291.14
22
TROLL
TROLL
TROLL
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$ 30.98T
23
Full Moon
Full Moon
FM
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$ 1.55M
$ 12.35K
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.0027805
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$ 1.48M
$ 800.80
25
CRONUS
CRONUS
CRONUS
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$ 1.05M
$ 768.57
26
Mistery
Mistery
MERY
$ 2.5E-6
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$ 1.05M
--
27
Wolfies
Wolfies
PACK
$ 7.753E-5
-0.14%
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$ 862.35K
--
28
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
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$ 799.38K
$ 1.11K
29
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00077298
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--
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$ 772.98K
$ 24.70
30
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.736E-5
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--
31
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.0033501
+0.10%
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$ 576.79K
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32
Ballies
Ballies
BALL
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33
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
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34
Ferro
Ferro
FER
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--
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Obsidian
Obsidian
OBS
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--
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Minted
Minted
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Crogecoin
Crogecoin
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Croakey
Croakey
CROAK
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RadioShack
RadioShack
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Elk Finance
Elk Finance
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puush da button
puush da button
PUUSH
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--
42
InoAi
InoAi
INO
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43
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
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--
44
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FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
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Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
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Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
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47
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
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Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
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$ 22.29
49
Awoo
Awoo
AWOO
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+0.15%
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50
Todin
Todin
TDN
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-9.41%
$ 36.58K
$ 5.91

Perguntas frequentes

O que são tokens de Cronos Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Cronos Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 60 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $90.52B.
Qual é o token de Cronos Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Cronos Ecosystem acompanhados na MEXC, VIES apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 21.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Cronos Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 60 tokens de Cronos Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Cronos Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Cronos Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Cronos Ecosystem é de aproximadamente $90.52B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Cronos Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.