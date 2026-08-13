Qual é o preço atual de Versa?

Versa está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como VERSA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de --% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se VERSA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Versa está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents, VERSA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Versa hoje?

A capitalização de mercado de R$108848.29599989640000 coloca VERSA no ranking #8636, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente VERSA está sendo negociado?

Versa gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de VERSA?

Com 100000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.