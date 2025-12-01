Preço de BluWhale AI hoje

O preço ao vivo de BluWhale AI (BLUAI) hoje é $ 0.007815, com uma variação de 2.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLUAI para USD é de $ 0.007815 por BLUAI.

BluWhale AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BLUAI. Nas últimas 24 horas, BLUAI foi negociado entre $ 0.006723 (mínimo) e $ 0.00853 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BLUAI movimentou-se +2.30% na última hora e +4.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 458.78K.

Informações de mercado de BluWhale AI (BLUAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 458.78K$ 458.78K $ 458.78K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.15M$ 78.15M $ 78.15M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SUI

