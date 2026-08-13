Preço de Utya hoje

O preço ao vivo de Utya (UTYA) hoje é $ 0.03194156, com uma variação de 5.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UTYA para USD é de $ 0.03194156 por UTYA.

Utya ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,985,886, com um fornecimento em circulação de 1.00B UTYA. Nas últimas 24 horas, UTYA foi negociado entre $ 0.02915765 (mínimo) e $ 0.03462553 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.062606, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UTYA movimentou-se -2.04% na última hora e -14.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 399.71K.

Informações de mercado de Utya (UTYA)

Capitalização de mercado $ 31.99M$ 31.99M $ 31.99M Volume (24h) $ 399.71K$ 399.71K $ 399.71K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.99M$ 31.99M $ 31.99M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Utya é $ 31.99M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 399.71K. A oferta em circulação de UTYA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.99M.