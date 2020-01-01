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Principais tokens de Sticker-Themed Coins por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sticker-Themed Coins. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03240763
-1.62%
-0.06%
-1.26%
$ 32.41M
$ 374.34K
2
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0.00058002
+0.96%
-0.08%
-5.51%
$ 579.81K
$ 15.89K
3
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0.00288001
+0.22%
-0.07%
-8.02%
$ 282.11K
$ 1.14K
4
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4.281E-5
0.00%
+1.50%
-3.58%
$ 42.81K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sticker-Themed Coins e por que são populares?
Tokens de Sticker-Themed Coins representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 4 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $33.31M.
Qual é o token de Sticker-Themed Coins com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sticker-Themed Coins acompanhados na MEXC, CUB apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sticker-Themed Coins existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 4 tokens de Sticker-Themed Coins, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sticker-Themed Coins incluem UTYA, TONY, PLANE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sticker-Themed Coins?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sticker-Themed Coins é de aproximadamente $33.31M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sticker-Themed Coins, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.