Qual é o preço atual de USDM1?

USDM1 está sendo negociado a R$5.03147740257348000, o que representa uma variação de preço de -0.00% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como USDM1 se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.00% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se USDM1 está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como USDM1 está se saindo em comparação com tokens da categoria Stablecoins,Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Stellar Ecosystem,US Treasury-backed Stablecoin,Tokenized Treasuries?

No segmento Stablecoins,Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Stellar Ecosystem,US Treasury-backed Stablecoin,Tokenized Treasuries, USDM1 demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de USDM1 hoje?

A capitalização de mercado de R$5134061.40897853890000 coloca USDM1 no ranking #2835, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$5.03147740257348000 e R$5.08660315100805000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente USDM1 está sendo negociado?

USDM1 gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de USDM1?

Com 1020269.19 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.