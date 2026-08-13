Sobre o Trencher

O Trencher (TRENCHER) é uma criptomoeda meme na rede Solana, nascida de uma ilustração satírica viral do artista Grizzle (conhecido como @grizzle_art no X), que retratava com humor o ecossistema "Pump" da Solana. O meme ressoou profundamente na comunidade Solana, levando entusiastas a criar o token Trencher como homenagem e para apoiar o artista original. A identidade do Trencher gira em torno do personagem de desenho animado homônimo, "Trencher", e o site oficial do projeto inclusive oferece um gerador de imagens do Trencher para incentivar a criatividade e o engajamento da comunidade (permitindo que os usuários criem suas próprias obras de arte com tema Trencher).

Qual é o preço atual de mercado do TRENCHER?

Atualmente, ele está avaliado em R$, refletindo uma variação de preço de -14.87% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o Trencher possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o TRENCHER apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do TRENCHER?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de TRENCHER. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o Trencher?

Ele foi negociado entre R$ e R$0.0057527480379025908000, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do TRENCHER nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o TRENCHER está bem integrado ao ecossistema da --.