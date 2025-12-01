Preço de Todin hoje

O preço ao vivo de Todin (TDN) hoje é $ 0.00081817, com uma variação de 3.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TDN para USD é de $ 0.00081817 por TDN.

Todin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 119,592, com um fornecimento em circulação de 146.17M TDN. Nas últimas 24 horas, TDN foi negociado entre $ 0.00081697 (mínimo) e $ 0.00085491 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00443116, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00060277.

No desempenho de curto prazo, TDN movimentou-se -0.47% na última hora e -17.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Todin (TDN)

Capitalização de mercado $ 119.59K$ 119.59K $ 119.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 656.40K$ 656.40K $ 656.40K Fornecimento Circulante 146.17M 146.17M 146.17M Fornecimento total 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

A capitalização de mercado atual de Todin é $ 119.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TDN é 146.17M, com um fornecimento total de 802285308.8540871. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 656.40K.