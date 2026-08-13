Preço de Stream SZN hoje

O preço ao vivo de Stream SZN (STRSZN) hoje é $ 0, com uma variação de 4.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRSZN para USD é de $ 0 por STRSZN.

Stream SZN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 95,151, com um fornecimento em circulação de 999.85M STRSZN. Nas últimas 24 horas, STRSZN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00708792, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STRSZN movimentou-se +0.23% na última hora e -2.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stream SZN (STRSZN)

Capitalização de mercado $ 95.15K$ 95.15K $ 95.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.15K$ 95.15K $ 95.15K Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,854,584.78223 999,854,584.78223 999,854,584.78223

A capitalização de mercado atual de Stream SZN é $ 95.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STRSZN é 999.85M, com um fornecimento total de 999854584.78223. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.15K.