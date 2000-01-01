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Principais tokens de SocialFi por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor SocialFi. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05306
-0.26%
-0.79%
-3.98%
$ 1.23B
$ 1.01M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07399
+0.10%
-0.55%
-2.36%
$ 101.13M
$ 2.87M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00617285
0.00%
-0.02%
-1.36%
$ 61.73M
$ 6.17
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03709419
+0.85%
+0.01%
+2.49%
$ 33.50M
$ 14.63K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00507
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-0.98%
-9.82%
$ 24.30M
$ 9.94M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004962
+1.32%
-2.18%
-3.73%
$ 22.29M
$ 13.08M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03979
-0.33%
-2.69%
-4.23%
$ 21.86M
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8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3004
+0.40%
-1.89%
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$ 21.10M
$ 192.67K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.038
+0.53%
-1.18%
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$ 19.80M
$ 2.53M
10
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.19
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-0.01%
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$ 12.56M
$ 1.03K
11
DeBox
DeBox
BOX
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$ 11.80M
$ 55.39K
12
Beincom
Beincom
BIC
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0.00%
--
-0.37%
$ 11.48M
$ 2.60K
13
Eesee
Eesee
ESE
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14
JumpToken
JumpToken
JMPT
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$ 7.53M
$ 10.18K
15
TOWNS
TOWNS
TOWNS
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-0.49%
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16
LUKSO
LUKSO
LYX
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+1.71%
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$ 6.55M
$ 128.16K
17
Access Protocol
Access Protocol
ACS
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$ 6.48M
$ 439.86M
18
The Arena
The Arena
ARENA
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$ 6.33M
$ 39.06K
19
ivault
ivault
IVT
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$ 5.91M
$ 179.60K
20
LimeWire
LimeWire
LMWR
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21
LUCA
LUCA
LUCA
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$ 575.38K
22
Hey Anon
Hey Anon
ANON
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+0.04%
-4.73%
-9.70%
$ 3.77M
$ 206.72K
23
00 Token
00 Token
00
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$ 3.65M
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24
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
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$ 3.24M
25
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
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26
Cratos
Cratos
CRTS
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$ 3.25M
--
27
daGama
daGama
DGMA
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$ 3.58M
28
LYNK
LYNK
LYNK
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29
StarSlax
StarSlax
SSLX
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$ 2.30M
$ 158.79K
30
WHALE
WHALE
WHALE
$ 0.207903
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$ 1.42K
31
Cere Network
Cere Network
CERE
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32
Paparazzi Token
Paparazzi Token
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33
TokenFi
TokenFi
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34
IceCream AI
IceCream AI
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35
Saito
Saito
SAITO
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36
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
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37
BlockchainSpace
BlockchainSpace
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38
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Bitsocial
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39
Mint Token
Mint Token
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Roundtable
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Kin
Kin
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42
noice
noice
NOICE
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--
43
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GLADIUS
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ReddCoin
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Global Coin Research
Global Coin Research
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Financie Token
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47
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UXLINK
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Attention Token
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Airdrops Quest
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ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
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+0.11%
-8.36%
$ 485.39K
$ 2.49K

Perguntas frequentes

O que são tokens de SocialFi e por que são populares?
Tokens de SocialFi representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 112 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.69B.
Qual é o token de SocialFi com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de SocialFi acompanhados na MEXC, DAHOOD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 56.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de SocialFi existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 112 tokens de SocialFi, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de SocialFi incluem SKY, REAL, SWOP. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria SocialFi?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de SocialFi é de aproximadamente $1.69B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor SocialFi, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.