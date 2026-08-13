Preço de Strategy PP Variable xStock hoje

O preço ao vivo de Strategy PP Variable xStock (STRCX) hoje é $ 102.28, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRCX para USD é de $ 102.28 por STRCX.

Strategy PP Variable xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 152,988,653, com um fornecimento em circulação de 1.50M STRCX. Nas últimas 24 horas, STRCX foi negociado entre $ 95.01 (mínimo) e $ 102.56 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 139.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 73.0.

No desempenho de curto prazo, STRCX movimentou-se -0.04% na última hora e +1.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 44.70K.

Informações de mercado de Strategy PP Variable xStock (STRCX)

Capitalização de mercado $ 152.99M$ 152.99M $ 152.99M Volume (24h) $ 44.70K$ 44.70K $ 44.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 281.95M$ 281.95M $ 281.95M Fornecimento Circulante 1.50M 1.50M 1.50M Fornecimento total 2,756,544.908188094 2,756,544.908188094 2,756,544.908188094

A capitalização de mercado atual de Strategy PP Variable xStock é $ 152.99M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 44.70K. A oferta em circulação de STRCX é 1.50M, com um fornecimento total de 2756544.908188094. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 281.95M.