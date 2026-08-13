Preço de SPL VPN hoje

O preço ao vivo de SPL VPN (SPL) hoje é $ 0.00112923, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPL para USD é de $ 0.00112923 por SPL.

SPL VPN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,714, com um fornecimento em circulação de 21.00M SPL. Nas últimas 24 horas, SPL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01756179, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 338.77.

Informações de mercado de SPL VPN (SPL)

Capitalização de mercado $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Volume (24h) $ 338.77$ 338.77 $ 338.77 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SPL VPN é $ 23.71K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 338.77. A oferta em circulação de SPL é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.71K.