Preço de SHISA hoje

O preço ao vivo de SHISA (SHISA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHISA para USD é de $ 0 por SHISA.

SHISA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,849, com um fornecimento em circulação de 1.00B SHISA. Nas últimas 24 horas, SHISA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00147508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHISA movimentou-se -0.34% na última hora e -16.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SHISA (SHISA)

Capitalização de mercado $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SHISA é $ 30.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHISA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.85K.