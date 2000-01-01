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Principais tokens de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Four.meme Ecosystem (BNB Memes). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.47896
+0.74%
-3.39%
-13.31%
$ 480.58M
$ 115.80K
2
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0896
0.00%
-4.38%
+3.46%
$ 67.18M
$ 27.23K
3
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03245
+0.21%
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+15.61%
$ 54.50M
$ 1.92M
4
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.06185
+0.05%
-0.63%
+121.88%
$ 51.65M
$ 180.61M
5
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008129
-0.32%
-3.38%
-2.13%
$ 49.04M
$ 19.81M
6
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3472
+0.67%
+0.52%
+2.36%
$ 36.14M
$ 160.56K
7
Gensyn
Gensyn
AI
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+0.78%
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$ 27.12M
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8
SIREN
SIREN
SIREN
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$ 24.72M
$ 1.79M
9
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01741
+2.18%
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$ 16.78M
$ 6.38M
10
Test
Test
TST
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$ 9.45M
11
4
4
4
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$ 10.97M
$ 24.70M
12
Freedom of Money
Freedom of Money
FREEDOM OF MONEY
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$ 4.80M
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13
MIZU KAPPA
MIZU KAPPA
MIZU
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$ 2.48M
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14
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
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15
Torch of Liberty
Torch of Liberty
LIBERTY
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16
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
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--
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17
Palu
Palu
PALU
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18
Hachiko Inu
Hachiko Inu
HACHIKO
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$ 1.11M
$ 48.81K
19
NianNian
NianNian
NIANNIAN
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$ 865.57K
$ 12.90K
20
ClipX
ClipX
CLIPX
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$ 851.24K
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21
CaptainBNB
CaptainBNB
CAPTAINBNB
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$ 644.35K
$ 1.49M
22
Bifrost
Bifrost
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$ 2.00M
23
memes will continue
memes will continue
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$ 526.00K
$ 1.03M
24
BORT
BORT
BORT
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$ 422.73K
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25
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Ucan fix life in1day
1
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$ 394.10K
$ 142.22K
26
ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
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$ 388.89K
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27
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
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28
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0.00071069
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--
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29
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DOYR
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30
PUP
PUP
PUP
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$ 279.65K
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31
Donkey
Donkey
DONKEY
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32
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Shih Tzu
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33
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BULL FROG
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34
Gorilla
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GORILLA
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35
Perry
Perry
PERRY
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Eaglecoin
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37
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Binance Super Cycle
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BNBXBT
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Binancians
Binancians
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JobIess
JobIess
JOBIESS
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41
ZIBA
ZIBA
ZIB
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Brain On BNB AI
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Bubb
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Sora Oracle
Sora Oracle
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Chain Talk Daily
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P2pzcoin
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Giggle Panda
Giggle Panda
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49
SHISA
SHISA
SHISA
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--
50
Kurumi
Kurumi
KURUMI
$ 3.081E-5
+0.16%
-0.70%
-3.51%
$ 30.81K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) e por que são populares?
Tokens de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 82 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $856.81M.
Qual é o token de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) acompanhados na MEXC, 龙虾 apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 13.58% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 82 tokens de Four.meme Ecosystem (BNB Memes), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) incluem 币安人生, SAFE, FLOW. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Four.meme Ecosystem (BNB Memes)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Four.meme Ecosystem (BNB Memes) é de aproximadamente $856.81M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Four.meme Ecosystem (BNB Memes), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.