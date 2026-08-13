Preço de ShibaCorgi hoje

O preço ao vivo de ShibaCorgi (SHICO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHICO para USD é de $ 0 por SHICO.

ShibaCorgi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 198,263, com um fornecimento em circulação de 6,376,289,893.09T SHICO. Nas últimas 24 horas, SHICO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0.

No desempenho de curto prazo, SHICO movimentou-se -0.36% na última hora e +2.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ShibaCorgi (SHICO)

Capitalização de mercado $ 198.26K$ 198.26K $ 198.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 198.67K$ 198.67K $ 198.67K Fornecimento Circulante 6,376,289,893.09T 6,376,289,893.09T 6,376,289,893.09T Fornecimento total 6.376289849407002e+21 6.376289849407002e+21 6.376289849407002e+21

A capitalização de mercado atual de ShibaCorgi é $ 198.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHICO é 6,376,289,893.09T, com um fornecimento total de 6.376289849407002e+21. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 198.67K.