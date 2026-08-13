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O preço ao vivo de Settled EthXY Token hoje é 0.00443137 USD. A capitalização de mercado de SEXY é de 443,137 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SEXY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Settled EthXY Token hoje é 0.00443137 USD. A capitalização de mercado de SEXY é de 443,137 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SEXY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Settled EthXY Token (SEXY)

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Preço em tempo real de 1 SEXY para USD

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$0.00443137$0.00443137
-0.40%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Settled EthXY Token (SEXY)
Última atualização da página: 2026-08-13 21:03:48 (UTC+8)

Preço de Settled EthXY Token hoje

O preço ao vivo de Settled EthXY Token (SEXY) hoje é $ 0.00443137, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEXY para USD é de $ 0.00443137 por SEXY.

Settled EthXY Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 443,137, com um fornecimento em circulação de 100.00M SEXY. Nas últimas 24 horas, SEXY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.12, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SEXY movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.17.

Informações de mercado de Settled EthXY Token (SEXY)

$ 443.14K
$ 443.14K$ 443.14K

$ 6.17
$ 6.17$ 6.17

$ 443.14K
$ 443.14K$ 443.14K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Settled EthXY Token é $ 443.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.17. A oferta em circulação de SEXY é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 443.14K.

Histórico de preço de Settled EthXY Token USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 3.12
$ 3.12$ 3.12

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Histórico de preços de Settled EthXY Token (SEXY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Settled EthXY Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Settled EthXY Token em USD foi de $ +0.0001062070.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Settled EthXY Token em USD foi de $ +0.0005623696.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Settled EthXY Token em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ +0.0001062070+2.40%
60 dias$ +0.0005623696+12.69%
90 dias----

Previsão de preço para Settled EthXY Token

Previsão de preço de Settled EthXY Token (SEXY) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SEXY em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Settled EthXY Token (SEXY) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Settled EthXY Token pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Settled EthXY Token pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SEXY para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Settled EthXY Token.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Settled EthXY Token (SEXY)

Site oficial

Categoria :

Base EcosystemBase NativeEthereum Ecosystem

Sobre Settled EthXY Token

Qual é o preço atual de mercado do SEXY?

Atualmente, ele está avaliado em R$0.0222041730908712864000, refletindo uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o Settled EthXY Token possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o SEXY apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do SEXY?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de SEXY. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o Settled EthXY Token?

Ele foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do SEXY nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o SEXY está bem integrado ao ecossistema da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Settled EthXY Token

Última atualização da página: 2026-08-13 21:03:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Settled EthXY Token (SEXY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

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+6.66%

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Principais altas

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TOFU Story

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aPriori

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$0.47099
$0.47099$0.47099

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Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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