Preço de Settled EthXY Token hoje

O preço ao vivo de Settled EthXY Token (SEXY) hoje é $ 0.00443137, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEXY para USD é de $ 0.00443137 por SEXY.

Settled EthXY Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 443,137, com um fornecimento em circulação de 100.00M SEXY. Nas últimas 24 horas, SEXY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.12, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SEXY movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.17.

Informações de mercado de Settled EthXY Token (SEXY)

Capitalização de mercado $ 443.14K$ 443.14K $ 443.14K Volume (24h) $ 6.17$ 6.17 $ 6.17 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 443.14K$ 443.14K $ 443.14K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Settled EthXY Token é $ 443.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.17. A oferta em circulação de SEXY é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 443.14K.