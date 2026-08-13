Preço de Manadia hoje

O preço ao vivo de Manadia (UMXM) hoje é R$ 0.1496, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UMXM para BRL é de R$ 0.1496 por UMXM.

Manadia ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UMXM. Nas últimas 24 horas, UMXM foi negociado entre R$ 0.149 (mínimo) e R$ 0.1789 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UMXM movimentou-se -0.07% na última hora e -38.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 95.64K.

Informações de mercado de Manadia (UMXM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 95.64KR$ 95.64K R$ 95.64K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 44.88MR$ 44.88M R$ 44.88M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Manadia é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 95.64K. A oferta em circulação de UMXM é --, com um fornecimento total de 300000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 44.88M.