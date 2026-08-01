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O preço ao vivo de Folks Finance hoje é 1.8691 BRL. A capitalização de mercado de FOLKS é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FOLKS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Folks Finance hoje é 1.8691 BRL. A capitalização de mercado de FOLKS é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FOLKS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Folks Finance (FOLKS)

Preço em tempo real de 1 FOLKS para BRL

R$9.681938
R$9.681938R$9.681938
+0.61%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Folks Finance (FOLKS)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:42:47 (UTC+8)

Preço de Folks Finance hoje

O preço ao vivo de Folks Finance (FOLKS) hoje é R$ 1.8691, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOLKS para BRL é de R$ 1.8691 por FOLKS.

Folks Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FOLKS. Nas últimas 24 horas, FOLKS foi negociado entre R$ 1.8322 (mínimo) e R$ 1.9122 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FOLKS movimentou-se -0.13% na última hora e -7.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 145.70K.

Informações de mercado de Folks Finance (FOLKS)

--
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R$ 145.70K
R$ 145.70KR$ 145.70K

R$ 93.46M
R$ 93.46MR$ 93.46M

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50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

ALGO

A capitalização de mercado atual de Folks Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 145.70K. A oferta em circulação de FOLKS é --, com um fornecimento total de 50000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 93.46M.

Histórico de preço de Folks Finance BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 1.8322
R$ 1.8322R$ 1.8322
Mínimo 24h
R$ 1.9122
R$ 1.9122R$ 1.9122
Máximo 24h

R$ 1.8322
R$ 1.8322R$ 1.8322

R$ 1.9122
R$ 1.9122R$ 1.9122

--
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--
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-0.13%

+0.61%

-7.20%

-7.20%

Histórico de preços de Folks Finance (FOLKS) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Folks Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.058702+0.61%
30 diasR$ -0.1352-6.75%
60 diasR$ +0.1418+8.20%
90 diasR$ +0.3871+26.12%
Variação de preço de Folks Finance hoje

Hoje, FOLKS registrou uma variação de R$ +0.058702 (+0.61%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Folks Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.1352 (-6.75%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Folks Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, FOLKS teve uma variação de R$ +0.1418 (+8.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Folks Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.3871 (+26.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Folks Finance (FOLKS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Folks Finance.

Análise para Folks Finance

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Folks Finance. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Folks Finance hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de FOLKS: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

FOLKS_USDT está operando na faixa de 1,8119 no período de 4 horas, com o preço posicionado abaixo do ponto central S1, em 1,817. O eixo central em 1,835 define a barreira estrutural superior, enquanto o ponto central S2, em 1,786, delimita o nível inferior da faixa. Atualmente, o preço encontra-se numa zona de transição entre o S1 e o eixo central, onde compradores e vendedores estabelecem um equilíbrio temporário, sem conseguir romper os níveis-chave. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta, com as médias MA e EMA sinalizando uma tendência de compra. Já o indicador MACD formou um cruzamento negativo, evidenciando uma divergência no impulso de curto prazo. O RSI permanece em uma área neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI apontam para um movimento de consolidação oscilante. A abertura das Bandas de Bollinger indica que a volatilidade se mantém estável, e a separação dos indicadores rápidos e lentos revela uma dispersão do impulso ascendente, faltando força para impulsionar um movimento unidirecional. A resistência imediata encontra-se no ponto central S1, em 1,817, a apenas 0,3% acima do preço atual. A referência chave acima é o eixo central em 1,835, situado a 1,3% do valor atual. Já o suporte próximo está localizado no ponto central S2, em 1,786, a 1,4% abaixo do preço atual. Por fim, a resistência distante R1 encontra-se em 1,8659, a 3,0% acima do preço atual. Os traders devem observar atentamente o comportamento de convergência do preço dentro da faixa entre o S1 e o S2.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Folks Finance?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token FOLKS:

1. Adoção do protocolo - Uso da plataforma de empréstimos e financiamento DeFi da Folks Finance
2. Crescimento do TVL - O Valor Total Bloqueado indica a saúde da plataforma e a demanda por ela
3. Ecossistema Algorand - O desempenho da blockchain subjacente afeta todos os tokens
4. Utilidade do token - Direitos de governança e descontos em taxas da plataforma impulsionam a demanda
5. Sentimento do mercado - Condições gerais do mercado de criptomoedas e DeFi
6. Concorrência - Outros protocolos de empréstimos na Algorand e alternativas cross-chain
7. Tokenomics - Cronograma de oferta, recompensas de staking e mecanismos de queima
8. Parcerias - Integrações com outros projetos na Algorand
9. Notícias regulatórias - Regulamentações sobre DeFi impactam os protocolos de empréstimos
10. Desenvolvimentos técnicos - Atualizações do protocolo e novos recursos

Por que as pessoas querem saber o preço de Folks Finance hoje?

As pessoas querem saber o preço do Folks Finance (FOLKS) hoje por vários motivos importantes: decisões de investimento, acompanhamento de carteiras, oportunidades de negociação e análise de mercado. Os dados atuais de preço ajudam os investidores a determinar pontos de entrada/saída, avaliar lucros/perdas e tomar decisões financeiras informadas sobre esse token do protocolo DeFi.

Previsão de preço para Folks Finance

Previsão de preço de Folks Finance (FOLKS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FOLKS em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Folks Finance (FOLKS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Folks Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Folks Finance pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de FOLKS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Folks Finance.

Como comprar e investir em Folks Finance em Brasil

Pronto para começar com Folks Finance? Comprar FOLKS é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Folks Finance. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Folks Finance (FOLKS).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Folks Finance será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Folks Finance(FOLKS)

O que você pode fazer com Folks Finance

Possuir Folks Finance permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Folks Finance (FOLKS) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Folks Finance (FOLKS)

Folks Finance is a DeFi protocol that provides seamless crosschain tools for asset management, including lending, staking, swaps, leverage trading and leveraged liquid staking.

Recurso Folks Finance

Para uma compreensão mais aprofundada de Folks Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Folks Finance

Categoria :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Folks Finance

Última atualização da página: 2026-08-13 04:42:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Folks Finance (FOLKS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Folks Finance

FOLKSUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em FOLKS com alavancagem. Explore a negociação de futuros de FOLKSUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Folks Finance (FOLKS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Folks Finance.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FOLKS/USDT
R$9.687636
R$9.687636R$9.687636
+0.72%
78.10K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1917118
R$0.1917118R$0.1917118

+85.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

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R$0.1000258R$0.1000258

+382.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.329188
R$1.329188R$1.329188

+5.59%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7302754
R$1.7302754R$1.7302754

+2.28%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0480186
R$0.0480186R$0.0480186

-4.23%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0232582
R$0.0232582R$0.0232582

+24.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.85391
R$13.85391R$13.85391

+33.72%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27480318
R$1.27480318R$1.27480318

+12.31%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0060865
R$0.0060865R$0.0060865

+17.50%

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Audiera

BEAT

R$5.9087224
R$5.9087224R$5.9087224

+8.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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