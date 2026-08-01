Cotação Folks Finance (FOLKS)
O preço ao vivo de Folks Finance (FOLKS) hoje é R$ 1.8691, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOLKS para BRL é de R$ 1.8691 por FOLKS.
Folks Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FOLKS. Nas últimas 24 horas, FOLKS foi negociado entre R$ 1.8322 (mínimo) e R$ 1.9122 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, FOLKS movimentou-se -0.13% na última hora e -7.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 145.70K.
ALGO
A capitalização de mercado atual de Folks Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 145.70K. A oferta em circulação de FOLKS é --, com um fornecimento total de 50000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 93.46M.
-0.13%
+0.61%
-7.20%
-7.20%
Acompanhe as variações de preço de Folks Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.058702
|+0.61%
|30 dias
|R$ -0.1352
|-6.75%
|60 dias
|R$ +0.1418
|+8.20%
|90 dias
|R$ +0.3871
|+26.12%
Hoje, FOLKS registrou uma variação de R$ +0.058702 (+0.61%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.1352 (-6.75%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, FOLKS teve uma variação de R$ +0.1418 (+8.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.3871 (+26.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Folks Finance. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de FOLKS: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
FOLKS_USDT está operando na faixa de 1,8119 no período de 4 horas, com o preço posicionado abaixo do ponto central S1, em 1,817. O eixo central em 1,835 define a barreira estrutural superior, enquanto o ponto central S2, em 1,786, delimita o nível inferior da faixa. Atualmente, o preço encontra-se numa zona de transição entre o S1 e o eixo central, onde compradores e vendedores estabelecem um equilíbrio temporário, sem conseguir romper os níveis-chave. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta, com as médias MA e EMA sinalizando uma tendência de compra. Já o indicador MACD formou um cruzamento negativo, evidenciando uma divergência no impulso de curto prazo. O RSI permanece em uma área neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI apontam para um movimento de consolidação oscilante. A abertura das Bandas de Bollinger indica que a volatilidade se mantém estável, e a separação dos indicadores rápidos e lentos revela uma dispersão do impulso ascendente, faltando força para impulsionar um movimento unidirecional. A resistência imediata encontra-se no ponto central S1, em 1,817, a apenas 0,3% acima do preço atual. A referência chave acima é o eixo central em 1,835, situado a 1,3% do valor atual. Já o suporte próximo está localizado no ponto central S2, em 1,786, a 1,4% abaixo do preço atual. Por fim, a resistência distante R1 encontra-se em 1,8659, a 3,0% acima do preço atual. Os traders devem observar atentamente o comportamento de convergência do preço dentro da faixa entre o S1 e o S2.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Folks Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Possuir Folks Finance permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Folks Finance is a DeFi protocol that provides seamless crosschain tools for asset management, including lending, staking, swaps, leverage trading and leveraged liquid staking.
Para uma compreensão mais aprofundada de Folks Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Folks Finance.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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