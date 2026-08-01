Preço de Folks Finance hoje

O preço ao vivo de Folks Finance (FOLKS) hoje é R$ 1.8691, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOLKS para BRL é de R$ 1.8691 por FOLKS.

Folks Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FOLKS. Nas últimas 24 horas, FOLKS foi negociado entre R$ 1.8322 (mínimo) e R$ 1.9122 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FOLKS movimentou-se -0.13% na última hora e -7.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 145.70K.

Informações de mercado de Folks Finance (FOLKS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 145.70KR$ 145.70K R$ 145.70K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 93.46MR$ 93.46M R$ 93.46M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Fornecimento total 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Blockchain pública ALGO

A capitalização de mercado atual de Folks Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 145.70K. A oferta em circulação de FOLKS é --, com um fornecimento total de 50000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 93.46M.