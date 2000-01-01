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Principais tokens de x402 Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor x402 Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.801
+0.58%
+1.22%
+7.42%
$ 5.78B
$ 69.92K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1718
-0.17%
-1.21%
-3.76%
$ 135.74M
$ 689.35K
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003135
-0.26%
-3.25%
-7.62%
$ 39.47M
$ 32.37M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01718
+0.23%
+2.08%
-2.45%
$ 38.30M
$ 1.89M
5
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002785
+0.04%
-10.35%
-10.33%
$ 27.94M
$ 232.56M
6
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12624
+14.22%
+20.02%
+45.31%
$ 24.75M
$ 836.94K
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07766
-0.71%
+0.84%
+8.04%
$ 23.51M
$ 1.05M
8
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003465
+0.32%
-1.48%
-3.81%
$ 21.39M
$ 19.45M
9
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02447
+0.87%
-2.20%
-9.47%
$ 18.84M
$ 107.68K
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.03975
+0.18%
-2.70%
-6.60%
$ 13.32M
$ 1.49M
11
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05103
-0.60%
-0.91%
-4.63%
$ 13.06M
$ 1.16M
12
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.03074
0.00%
+6.71%
+8.06%
$ 11.96M
$ 1.13M
13
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10604
+0.97%
-0.21%
-17.83%
$ 10.96M
$ 1.90M
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0607
-0.16%
-3.65%
+2.88%
$ 8.98M
$ 140.43K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02499
-0.12%
-1.15%
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$ 5.58M
$ 2.49M
16
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02452227
+0.37%
+0.00%
+0.17%
$ 5.40M
$ 51.51
17
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06026
-0.46%
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-3.00%
$ 4.89M
$ 1.28M
18
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007719
-0.77%
-0.08%
-3.83%
$ 3.88M
$ 6.91M
19
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.0036857
+0.03%
+0.19%
+47.44%
$ 3.69M
$ 229.98K
20
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00218241
+0.42%
-0.02%
-0.71%
$ 1.78M
$ 821.51
21
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00177101
+0.06%
-0.06%
-9.50%
$ 1.77M
$ 179.55K
22
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00177101
+2.12%
+0.17%
+22.80%
$ 1.68M
$ 49.60K
23
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.084
+0.37%
-0.00%
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$ 1.55M
$ 1.79K
24
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00168812
-0.30%
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-5.91%
$ 1.53M
$ 3.99K
25
Ping
Ping
PING
$ 0.00121234
+0.08%
-0.00%
+4.87%
$ 1.21M
$ 25.74K
26
Avo
Avo
AVO
$ 0.00104739
+0.37%
-0.05%
+1.58%
$ 1.05M
$ 2.63K
27
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00097171
-0.06%
+0.04%
-5.73%
$ 971.98K
$ 6.10K
28
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00085537
+0.40%
+0.10%
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$ 855.29K
$ 5.14K
29
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00081969
+0.36%
-0.13%
+80.01%
$ 816.85K
$ 7.68K
30
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0164131
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$ 803.57K
$ 1.10K
31
NODE
NODE
NODE
$ 0.00585
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$ 779.80K
$ 10.55M
32
Meridian
Meridian
MRDN
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33
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
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34
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
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35
Heurist
Heurist
HEU
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36
Alphakek
Alphakek
AIKEK
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$ 505.76K
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37
ROBA
ROBA
ROBA
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38
The SWARM
The SWARM
SWARM
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--
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39
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
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40
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
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41
VPay
VPay
VPAY
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42
Neurobro
Neurobro
BRO
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Otto AI
Otto AI
OTTO
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44
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
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45
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SANTA by Virtuals
SANTA
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46
Sally A1C
Sally A1C
A1C
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47
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
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+0.08%
+0.08%
+3.80%
$ 280.96K
$ 1.12K
48
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.000187
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+6.13%
$ 268.15K
$ 135.56K
49
0xGasless
0xGasless
0XGAS
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+1.33%
$ 256.49K
$ 271.97
50
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.48E-6
+2.06%
-8.00%
-2.36%
$ 248.48K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de x402 Ecosystem e por que são populares?
Tokens de x402 Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 104 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.22B.
Qual é o token de x402 Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de x402 Ecosystem acompanhados na MEXC, ACU apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 20.02% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de x402 Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 104 tokens de x402 Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de x402 Ecosystem incluem LINK, EIGEN, CCD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria x402 Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de x402 Ecosystem é de aproximadamente $6.22B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor x402 Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.