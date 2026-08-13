Preço de Polymarket USD hoje

O preço ao vivo de Polymarket USD (PUSD) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUSD para USD é de $ 1.001 por PUSD.

Polymarket USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 174,422,391, com um fornecimento em circulação de 462.52M PUSD. Nas últimas 24 horas, PUSD foi negociado entre $ 0.99918 (mínimo) e $ 1.002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.071, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.988297.

No desempenho de curto prazo, PUSD movimentou-se +0.01% na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.21K.

Informações de mercado de Polymarket USD (PUSD)

Capitalização de mercado $ 174.42M$ 174.42M $ 174.42M Volume (24h) $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 174.42M$ 174.42M $ 174.42M Fornecimento Circulante 462.52M 462.52M 462.52M Fornecimento total 462,515,211.982572 462,515,211.982572 462,515,211.982572

A capitalização de mercado atual de Polymarket USD é $ 174.42M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.21K. A oferta em circulação de PUSD é 462.52M, com um fornecimento total de 462515211.982572. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 174.42M.