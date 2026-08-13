Preço de PENELOPE hoje

O preço ao vivo de PENELOPE (PENELOPE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENELOPE para USD é de $ 0 por PENELOPE.

PENELOPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,060, com um fornecimento em circulação de 1.00B PENELOPE. Nas últimas 24 horas, PENELOPE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PENELOPE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 532.90K.

Informações de mercado de PENELOPE (PENELOPE)

Capitalização de mercado $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K Volume (24h) $ 532.90K$ 532.90K $ 532.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PENELOPE é $ 124.06K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 532.90K. A oferta em circulação de PENELOPE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 124.06K.